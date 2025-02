Google und TU München starten Programm für Cybersicherheit

München - Die Technische Universität München hat mit Unterstützung aus dem kalifornischen Silicon Valley ein neuartiges Ausbildungsprogramm zur Verbesserung der Cybersicherheit in Deutschland gestartet.

Für Studierende an der TU München bietet das Programm eine großartige Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. © Sven Hoppe/dpa

Mehr als 200 Studierende haben dabei die große Möglichkeit, die an der Uni erworbenen Fähigkeiten im Bereich Cybersicherheit in realen Situationen anzuwenden, teilten die TU München und Google in der bayerischen Landeshauptstadt offiziell mit.

Der gemeinnützige Arm des Konzerns fördert das Programm mit bis zu einer Million Dollar.

Die Hochschule in München ist die einzige deutsche Universität, die im Rahmen dieses Cybersicherheits-Programms gefördert wird. Weltweit erhalten mehr als 20 Universitäten Mittel aus dem Fördertopf von Google, der insgesamt 15 Millionen Dollar enthält.

Durch das Programm sollen letztlich mehr als 250 Unternehmen und gemeinnützige Organisationen in ganz Deutschland unterstützt werden, die typischerweise als besonders gefährdet für Cyberangriffe gelten.

Mit dem Projekt strebe man an, hohe Sicherheitsstandards zu erreichen und die betroffenen Einrichtungen in die Lage zu versetzen, Cyberangriffe abwehren zu können.