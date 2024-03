Herzinfarkt hinterm Steuer: Fußgänger reagieren sofort und werden zu Lebensrettern

München - Während sie mit ihrem Auto in Ottobrunn im Münchner Landkreis unterwegs war, erlitt eine 86-Jährige einen Herz-Kreislaufstillstand. Passanten reagierten goldrichtig.

Herzinfarkt am Lenkrad: Passanten konnten nach einem Herz-Kreislaufstillstand an einer Ampel reagieren – und Leben retten. (Symbolbild) © 123rf/eggeeggjiew

Wie die Münchner Berufsfeuerwehr am Freitag bekannt gab, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag gegen 17.55 Uhr in der Rosenheimer Landstraße.

Aufmerksam wurden die Fußgänger auf die Seniorin, weil sie an einer Ampel trotz Grün-Phase nicht weiterfuhr.

An der Fahrertür fiel dann auf, dass die Dame anscheinend bewusstlos war.

"Um an sie heranzukommen und sie aus dem Auto herausholen zu können, schlugen die Ersthelfer die hintere Seitenscheibe ein", teilten die Einsatzkräfte mit. "Da keine Atmung und kein Puls mehr vorhanden waren, begannen die Ersthelfer sofort mit der Reanimation der Frau."

Die alarmierten Retter intensivierten die Wiederbelebungsmaßnahmen, bis nach kurzer Zeit wieder eine eigenständige Herztätigkeit festgestellt werden konnte.