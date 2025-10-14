Hohlräume entdeckt: Straße in München muss sofort gesperrt werden

München - Beim Bau einer neuen Tramlinie sind an einer wichtigen Verkehrsader im Münchner Westen Hohlräume unter der Fahrbahn entdeckt worden.

Bei Bauarbeiten an der Fürstenrieder Straße wurde ein Hohlraum gefunden. © SWM/MVG

Man habe deshalb überprüft, ob der betroffene Abschnitt und das Umfeld noch ausreichend tragfähig sind, teilten die Stadtwerke München mit.

Das Ergebnis: Die Fürstenrieder Straße muss vorerst gesperrt bleiben. Auch im Bereich der östlichen Gotthardstraße ist die Tragfähigkeit des Bodens unzureichend.

Fahrgäste von drei Buslinien (51, 151 und 168) müssen deshalb Umleitungen in Kauf nehmen.

Der Verkehr in Richtung Norden wird bereits ab der Ammerseestraße abgeleitet. Die Fürstenrieder Straße ist zwischen Camerloher Straße und Gotthardstraße in nördlicher Fahrtrichtung komplett gesperrt. "Die Zufahrt zu den anliegenden Grundstücken ist grundsätzlich möglich", so die SWM.

Wie lang die Nord-Süd-Route im Münchner Westen nach dem Fund am Dienstag gesperrt bleibt, blieb zunächst unklar. Um die Ursache für die Hohlräume zu finden, müsse man den Bereich ausgraben und neu verfüllen.