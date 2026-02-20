Hunderte Teilnehmer: Instagram-Aufruf endet in riesiger Schneeball-Gaudi

München - Mehrere Hundert Menschen haben sich am Freitag nach einem Aufruf in den sozialen Medien eine Schneeballschlacht an der Alten Pinakothek in München geliefert. Unter anderem auf Instagram hatte nach den heftigen Schneefällen ein Nutzer zu "Deutschlands größter Schneeballschlacht" aufgerufen.

Hunderte Menschen versammelten sich in München zur Schneeballschlacht. © Theo Miess/dpa

"Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der diese Idee cool findet", sagte er auf Instagram. Wenn das Ganze mindestens tausend Likes habe, finde es statt.

Am Ende waren es fast 25.000 Likes. Nach Angaben von Augenzeugen folgten mindestens 300 Menschen dem Aufruf - gut eine halbe Stunde lang flogen demnach die Schneebälle.

Die Leute hätten Spaß gehabt, es sei alles glimpflich abgelaufen, sagte Tine Nehler, Sprecherin der Pinakotheken, auf deren Boden die Aktion stattfand.

"Wir haben darauf geachtet, dass Besucherinnen und Besucher beim Verlassen der Pinakothek nicht von Schneebällen getroffen werden. Ansonsten fanden wir es lustig." Immerhin gebe es neben der vielleicht größten Schneeballschlacht Deutschlands draußen im Innern der Alten Pinakothek die größte Rubens-Sammlung Deutschlands.