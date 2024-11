Kinderlähmung-Erreger in Abwasser entdeckt! Viren wohl eingeschleppt

München - In vier deutschen Städten wurden in Untersuchungen des Abwassers Polio -Erreger festgestellt.

Bei Abwasseruntersuchungen haben Forscher der Ludwig-Maximilians-Universität den Erreger festgestellt. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Anzuraten ist jedoch eine Sache, die dafür gesorgt hat, dass die Krankheit in Deutschland bereits ausgerottet war: die Überprüfung des Impfstatus gegen Polio – beziehungsweise auch eine Vervollständigung oder Auffrischung.

Denn nicht ausreichend geschützte Menschen können für Erkrankungen sorgen.

Die gute Nachricht: Dank der hierzulande allgemein hohen Impfquote von etwa 90 Prozent und den hohen Hygienestandards gilt eine Verbreitung in Deutschland als unwahrscheinlich.

Es gilt als wahrscheinlich, dass der aktuell kursierende Erreger von Personen eingeschleppt wurde, die eine – vor allem in Asien und Afrika noch verbreitete – Schluckimpfung erhalten haben. Die Viren können in so einem Fall bis zu sechs Wochen lang von den Geimpften ausgeschieden werden.

Diese Methode gilt als effektiv, jedoch werden die Impfviren ausgeschieden und können mutieren.

"In Deutschland wird daher seit 1998 ausschließlich der inaktivierte (IPV-)Impfstoff verimpft. Menschen, die mit IPV-Impfstoff geimpft wurden, sind vor der Erkrankung sehr gut geschützt", heißt es auf muenchen.de.