Bayerischer Fernsehpreis "Blauer Panther": Diese Gewinner stehen bereits fest

Am Mittwochabend wird der Bayerische Fernsehpreis "Blauer Panther" in München verliehen. Einige der Gewinner stehen vorab bereits fest.

Von Regina Wank München - Im Rahmen der Medientage München wird am Mittwochabend um 19 Uhr der Bayerische Fernsehpreis "Blauer Panther" verliehen. Schon vor der offiziellen Preisverleihung stehen einige der Preisträger fest, die sich über eine Auszeichnung freuen dürfen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58, CSU, l.) überreicht Udo Wachtveitl (67, r.) und Miroslav Nemec (71) den Ehrenpreis des Medienpreises "Blauer Panther". © Jörg Koch/Bayerische Staatskanzlei/dpa Vergeben werden die undotierten Ehrungen in den Kategorien: Information und Journalismus, Fiktion, Entertainment, Kultur und Bildung sowie Social Media. Die meisten Gewinner stehen bereits fest. Die beiden Münchner "Tatort"-Ermittler Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) werden Ehrenpreisträger sein. Der Preis für die beliebteste Reality-Serie geht an Tom und Bill Kaulitz (36) für ihre Serie "Kaulitz & Kaulitz". Komiker Otto Waalkes (77) soll für seine Dokumentation "Mein Name ist Otto" ausgezeichnet werden.

Otto Waalkes (77) wird in diesem Jahr für sein Lebenswerk geehrt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Es kann immer noch abgestimmt werden

Cathy Hummels (37) empfängt die Gäste auf dem roten Teppich. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Der Publikumspreis in der Kategorie Social Media wird dagegen erst in der Show bekannt gegeben. Zuschauerinnen und Zuschauer können bis Mittwochabend um 18 Uhr abstimmen, ob Tara-Louise Wittwer (35), Max Rogall oder Fabian Grischkat (25) den Preis gewinnen sollen. Auch der mit 10.000 Euro dotierte Nachwuchspreis der Bayerischen Staatskanzlei soll erst am Abend bekannt gegeben werden.