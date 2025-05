Einziges Konzert in Deutschland! Shawn Mendes tritt beim SUPERBLOOM in München auf

Shawn Mendes (26) wird im August beim SUPERBLOOM in München auftreten. © Bildmontage: Sabina Crisan/dpa, Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Das Konzert am 31. August werde seine einzige Festivalshow in Deutschland in diesem Jahr sein, teilten die Veranstalter mit.

Mendes ist bekannt für Songs wie "Señorita", "Treat You Better" oder "There's Nothing Holding Me Back".

Nach zwei Jahren Pause - wegen mentaler Probleme - meldete sich der Kanadier im vergangenen November mit dem Album "Shawn" zurück.

Das zweitägige Festival beginnt bereits am 30. August.