Guide Michelin: Das ist das einzige neue Drei-Sterne-Restaurant Deutschlands

Küchenchef Edip Sigl aus dem Restaurant "Es:senz" kann sich freuen: Nur zwei Jahre nach seinem zweiten Stern erkochte er sich nun einen dritten. © Marcus Brandt/dpa

"Eine wirklich herausragende Entwicklung hat Edip Sigl vom Restaurant ES:SENZ im oberbayerischen Grassau vollzogen", lobten die Inspektorinnen und Inspektoren am Dienstag in Frankfurt das einzige neue Drei-Sterne-Restaurant Deutschlands.

Mit seiner "kontrastreichen und zugleich harmonisch umgesetzten kreativen Küche" stieg das Restaurant nach nur zwei Jahren mit zwei Sternen nun ganz an die Spitze der internationalen Gastronomie auf.

Auch zwei der bundesweit drei neuen Zwei-Sterne-Restaurants befinden sich im Freistaat: Das "KOMU" in München schafft unter der Leitung von Küchenchef Christoph Kunz mit seinen modernen Menüs schon kurz nach seiner Neuaufnahme in den Gourmetführer direkt den Sprung in die zweithöchste Liga und darf sich als "opening of the year" über die Auszeichnung freuen.

Auch dem Team des "PUR" aus Berchtesgaden unter Küchenchef Ulrich Heimann bringt ein "fantastisches Degustationsmenü voller geschmacklicher Balance" einen zweiten Stern.

Unter den bundesweit 32 neuen Ein-Sterne-Restaurants heben die Verantwortlichen besonders das Restaurant "Residenz Heinz Winkler" in Aschau im Chiemgau hervor. "Hier führt ein neues Küchenteam einen echten Klassiker der deutschen Gastro-Szene zurück in die Sterne-Liga – unter der Leitung von zwei wohlbekannten Köchen: Stefan Barnhusen und Daniel Pape", hieß es.

Dem Haus waren nach dem Tod der Haute Cuisine-Legende Heinz Winkler im vergangenen Jahr seine zwei Sterne gestrichen worden.