LaBrassBanda mit neuem Album: Zurück zum Ursprung

Die Mitglieder der Band LaBrassBanda bringen ein neues Album heraus. © Peter Kneffel/dpa

"Wir hatten unsere ersten größeren Auftritte früher bei Balkan-Partys", sagt Frontmann Stefan Dettl der Deutschen Presse-Agentur. "Das waren unsere ersten Schritte in das Tanzpublikum." Und daran soll die neue Platte, die an diesem Freitag (21. März) erscheint, erinnern.



Im Ausland seien sie immer mal wieder als bayerische "Balkan-Party-Punks" unterwegs, sagte Dettl, der mit seiner Band zuletzt auch in Kasachstan oder Estland aufgetreten ist. "Wenn so Kulturaustausch passiert, hat das was Magisches."

Elf Songs sind auf dem Album, bei denen sich dieses Mal unter die erfolgreiche Kombination aus bayerischer Blasmusik, Pop und Ska noch eine gute Prise Balkan-Klang mischt. Thematisch bewegt sich die Band zwischen ihrem inzwischen fast legendären Partysound und Gesellschaftskritik.

Das als Single schon vorab veröffentlichte "Goaßnmaß" feiert die Freundschaft, gute Gesellschaft und Bier, "Teufelstanz" warnt vor dem Rechtsruck in der Gesellschaft und davor, nicht mehr miteinander zu sprechen. Alle Texte sind natürlich wieder bayerisch.