München feiert St. Patrick's Day: Grüne Hüte, Dudelsäcke und bunte Kostüme

München - Grüne Hüte, Dudelsäcke oder auch ausgefallene Kostüme: Mehrere Hundert Menschen haben am Sonntag in der bayerischen Landeshauptstadt einmal mehr mit einer bunten Parade den irischen Nationalfeiertag gefeiert.

Erwartet wurden von den Veranstaltern rund 1500 Teilnehmer in fast 70 Gruppen - bejubelt von mehreren zehntausend Menschen am Straßenrand.

SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter (66) nahm mit seiner Frau Petra und der irischen Botschafterin in Deutschland, Maeve Collins, in einer Kutsche teil.

Die Feierlichkeiten zum St. Patrick’s Day sind längst zu einer festen Größe im Münchner Kulturkalender geworden. Bereits am Samstagabend hatte sich eine Menschenmenge auf dem Odeonsplatz versammelt, um sich auf das Spektakel einzustimmen.

Begleitet wird die Feierlichkeit am Wochenende mit einem irischen Kulturprogramm in München.

Der St. Patrick’s Day am 17. März erinnert an den Heiligen Patrick, den Schutzpatron Irlands, der im 5. Jahrhundert das Christentum auf die Insel brachte. Ursprünglich somit ein religiöser Gedenktag entwickelte er sich zu einem Fest der irischen Kultur in Irland und zusätzlich auch in zahlreichen anderen Ländern mit einer großen irischen Gemeinschaft.