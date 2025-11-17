LMU München macht Rückzieher: Nahost-Veranstaltung nach Kritik abgesagt

München - Die Münchner Ludwig-Maximilian-Universität hat eine umstrittene Lehrveranstaltung zur Situation palästinensischer Wissenschaftler nach öffentlicher Kritik aus politischen und wissenschaftlichen Kreisen abgesagt.

Über den Sommer hatte sich vor der Münchner Ludwig-Maximilian-Universität ein Pro-Palästina-Protestcamp gebildet. © Sven Hoppe/dpa

Die für den 28. November geplante Veranstaltung "The Targeting of the Palestinian Academia", für die Vortragende der Jerusalemer Al-Quds-Universität sowie der Birzeit-Universität in der Nähe von Ramallah vorgesehen waren, werde nicht stattfinden, teilte die Universität in München mit.

Zuvor hatten mehrere CSU-Politiker - darunter Landtags-Fraktionschef Klaus Holetschek (61) - eine eingehende Prüfung der Veranstaltung und ihrer Referenten verlangt. Die Politik hatte damit auf Bedenken unter anderem des Netzwerks jüdischer Hochschullehrender reagiert.

"Nicht nur die Themen einiger Vorträge, auch Äußerungen der eingeladenen Gäste lassen an der einseitigen Stoßrichtung der Veranstaltung keine Zweifel", sagte CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek. "Wenn Referenten von einem israelischen 'Gefängnisregime' fabulieren, 'unnachgiebige Gewalt' beklagen und dem Staat Israel eine 'genozidale Kriegsmaschinerie' vorwerfen, ist eine sachliche wissenschaftliche Auseinandersetzung nicht ansatzweise in Sicht."

Der Antisemitismus-Beauftragte der Staatsregierung, Ludwig Spaenle (64, CSU), und Holetscheks Stellvertreter im Fraktionsvorsitz, Winfried Bausback (60), äußerten sich ähnlich. Sie griffen damit die Argumentation auf, mit der sich zuvor das Netzwerk jüdischer Hochschullehrender in einem offenen Brief unter anderem an die Hochschule gewandt hatte.