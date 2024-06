Allianz Arena an zwei EM-Tagen in Regenbogenfarben: Das ist der Grund

München - Die Münchner Arena und Regenbogenfarben - da war doch was. Das große Streitthema hatte schon bei der Fußball-EM 2021 zu tagelangen Debatten geführt. In diesem Jahr stehen Termine für die farbige Beleuchtung nun fest.

Hintergrund des Antrags war der Protest gegen ein damals in Ungarn frisch verabschiedetes Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkte. Die UEFA begründete die Entscheidung mit dem politischen Hintergrund des Antrags, der dann auch gegen die ungarische Mannschaft und die ungarischen Fans gerichtet sei.

Anlass ist der dann anstehende Christopher Street Day in der bayerischen Landeshauptstadt. Die EM-Organisatoren bestätigten der Deutschen Presse-Agentur einen entsprechenden Antrag. Ein EM-Spiel wird an den Tagen in München nicht ausgerichtet.

Die Allianz Arena wird während der EM 2024 am 22. und 23. Juni erneut in Regenbogenfarben leuchten.

Die Regenbogenfahne steht als Symbol für die Akzeptanz und Gleichberechtigung von Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.

In München werden bei dieser EM insgesamt sechs Spiele ausgerichtet, darunter auch das Eröffnungsspiel an diesem Freitag zwischen Deutschland und Schottland (ab 21 Uhr). Es folgen drei weitere Gruppenspiele am 17., 20. und 25. Juni sowie ein Achtelfinale (2. Juli) und ein Halbfinale (9. Juli). Gegen Ungarn spielt die DFB-Auswahl am 19. Juni in Stuttgart.