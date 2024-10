14.10.2024 15:00 Bahn-Chaos in München geht auch am Montag noch weiter

Bei Bauarbeiten in Pasing werden versehentlich mehrere Kabel durchtrennt. Verspätungen und Ausfälle rund um München dauern auch am Montag an.

München - Auch am Montag kommt es noch zu massiven Beeinträchtigungen im Bahnverkehr in München. Fahrgäste der Deutschen Bahn brauchen auch am Montag in München noch viel Geduld. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa Die Verspätungen und Zugausfälle dauern an, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) mitteilte. Mit Beeinträchtigungen sei voraussichtlich noch bis Betriebsschluss zu rechnen. Am Dienstag sollen den Angaben zufolge alle Züge wieder regulär fahren. Grund hierfür seien versehentlich durchtrennte Kabel bei Wartungsarbeiten an einem Stellwerk im Stadtteil Pasing, teilte die DB mit. Dabei handle es sich um mehrere Leit- und Sicherungskabel, die neu verlegt werden müssen. Demnach werde "unter Hochdruck an der Störungsbeseitigung" gearbeitet. München Lokal Terroranschlag vom 7. Oktober: München gedenkt der Opfer in Israel Bereits seit Samstag mussten Reisende viel Geduld mitbringen. Betroffen waren insbesondere die S-Bahnlinien S2 und S8. Die Linie S8 fuhr am Montagmittag wieder normal, lediglich Züge des 10-Minuten-Taktes fielen aus, wie eine Sprecherin sagte. Die S2 fuhr demnach nicht zwischen Allach und Laim. Auf der Strecke der Linie S20 waren keine Zugfahrten möglich.

Titelfoto: Matthias Balk/dpa