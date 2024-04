Bester Flughafen der Welt: Dieser deutsche Airport ist in den Top 10

Der Doha Hamad International Airport in Katar (Platz 1) und der Singapore Changi Airport (Platz 2) wechseln sich seit Jahren an der Spitze der Bestenliste ab.

In den Umfragen wurde vor allem der Service des Flughafenpersonals hervorgehoben, in Europa liegt München hierbei sogar auf Platz 1: "Wir sind besonders stolz darauf, dass unsere Mitarbeiter in Europa am besten abgeschnitten haben", erklärte der Geschäftsführer Jost Lammers. "Das zeigt, dass der Flughafen München auch international als besonders gastfreundlich wahrgenommen wird".

Unter den Top 100 sind außerdem drei weitere deutsche Flughäfen vertreten: Düsseldorf (31.), Frankfurt (34.), und Berlin-Brandenburg (100.).

Das Ranking wurde zwischen August 2023 und März 2024 erstellt. Dabei wurden Passagiere unter anderem zur Sauberkeit, den Sicherheitskontrollen und den Shoppingmöglichkeiten vor Ort befragt.