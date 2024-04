Nach Brand in Luise-Kiesselbach-Tunnel: Verkehr läuft wieder, es gibt jedoch noch Einschränkungen

München - Gute Nachrichten für alle Autofahrer! Die zwei zunächst gesperrten Autotunnel am Mittleren Ring sind nach einem folgenschweren Fahrzeugbrand in München wieder freigegeben worden.

Im Luise-Kiesselbach-Tunnel hatte es diese Woche gebrannt. © Network Pictures

Seit dem Donnerstagabend rollt der Verkehr mit Einschränkungen wieder, wie eine Sprecherin des Baureferats der Stadt am heutigen Freitag sagte.

Größere Verkehrsbeeinträchtigungen blieben im morgendlichen Berufsverkehr nach Angaben des Münchner Polizeipräsidiums entsprechend aus.

Was war passiert? In der Nacht auf Donnerstag war ein Kleintransporter im Luise-Kiesselbach-Tunnel in Brand geraten und hatte die Tunnelröhre stark beschädigt. In Folge wurde der Luise-Kiesselbach-Tunnel wie auch der Heckenstallertunnel zeitweise voll gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Verletzte gab es bei dem Vorfall zum Glück keine.

Inzwischen ist der betroffene Abschnitt eingeschränkt wieder freigegeben. So gilt etwa eine Geschwindigkeitsbeschränkung und ein Überholverbot. Aber Achtung: Die Zufahrt vom Luise-Kiesselbach-Platz in den Tunnel bleibt noch weiter gesperrt!