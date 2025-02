Chaos auf Münchner Stammstrecke: Massive Verspätungen und Zugausfälle

München - Mal wieder Frust auf der Münchner Stammstrecke: Am heutigen Sonntagmittag kommt es wegen einer technischen Störung zu Verspätungen von bis zu 60 Minuten, Umleitungen und Teilausfällen.

Die Linie S1 in Richtung Ostbahnhof/Leuchtenbergring fährt zum Hauptbahnhof und hält nicht zwischen Moosach und Hauptbahnhof. In Richtung Freising/Flughafen fährt verkehrt die S1 ab Hauptbahnhof und hält nicht zwischen Hauptbahnhof und Moosach.

Grund dafür seien die Reparaturen an einem Signal im Stadtteil Laim, wie die Bahn auf X mitteilte. Laut einem Sprecher der Deutschen Bahn handelt es sich um eine technische Störung. Details zu Ursache waren zunächst nicht bekannt. Ein Technikteam sei demnach vor Ort, eine Prognose zur Dauer der Einschränkungen gab es am Mittag jedoch noch nicht.

Die S-Bahnen der Linie 2 in Richtung Petershausen werden zwischen Riem und Obermenzing über den Ostbahnhof umgeleitet. Die Stammstrecke wird nicht angefahren und die Halte Berg am Laim und Leuchtenbergring entfallen. In Richtung Erding verkehrt die S2 wie gewohnt.

Die S4 in Richtung Geltendorf fährt zwischen Trudering und Pasing eine Umleitung über den Ostbahnhof. Die Halte Berg am Laim und Leuchtenbergring entfallen. In Richtung Trudering gibt es keine Umleitungen oder Ausfälle.

Auf der Linie der S8 nach Herrsching entfällt aufgrund der Umleitung der Halt am Leuchtenbergring. Die Bahnen in Richtung Flughafen sind nicht betroffen und fahren entlang der Stammstrecke.