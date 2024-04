14.04.2024 15:22 Drama in Münchner U-Bahnhof: Junge (10) stürzt in die Gleise!

Ein Junge ist in München in die Gleise am U-Bahnhof Innsbrucker Ring gestürzt.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Am U-Bahnhof Innsbrucker Ring in München haben sich dramatische Szenen abgespielt. Am U-Bahnhof Innsbrucker Ring stürzte der Junge in die Gleise. © Frank Leonhardt/dpa Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, befand sich ein Zehnjähriger dort am Freitag gegen 16.20 Uhr am Gleis der U2 Richtung Messestadt-Ost. Der Junge war demnach von seinem Handy abgelenkt und stürzte in die Gleise! Zur gleichen Zeit fuhr eine U-Bahn ein. Der 64-jährige Fahrer reagierte glücklicherweise blitzschnell und konnte die Bahn mit einer Gefahrenbremsung rechtzeitig stoppen. Der Zehnjährige blieb unverletzt und konnte im Anschluss seinem Vater übergeben werden. Der Gleisbereich war für etwa eine Stunde gesperrt. Die Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

