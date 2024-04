Dramatische Szenen: Rentner läuft über Gleise und kommt vor herannahender Bahn zu Fall!

München - Dramatische Szenen in München ! Ein Mann (80) wollte an einer Bahn-Haltestelle eine Abkürzung über die Gleise nehmen, kam zu Fall und konnte nicht mehr aufstehen. Ein Zugführer reagierte glücklicherweise blitzschnell.

Der Zugführer einer Regionalbahn konnte es in München gerade noch verhindern, dass der Rentner von seiner Bahn erfasst wurde. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Wie die Bundespolizei am heutigen Mittwoch zu dem Zwischenfall mitteilte, hatte sich dieser am Vortag gegen 17.45 Uhr am Haltepunkt Fasanerie ereignet. Demnach wollte der Rentner zu einem Supermarkt gelangen und entschied sich deshalb, die Abkürzung durch das Gleisbett zu nehmen.

Nach dem Sturz lag der Mann hilflos auf dem Gleis, was der 37 Jahre alte Zugführer einer Regionalbahn bemerkte und sofort eine Notbremsung einleitete.

Durch das schnelle Handeln des Bahnangestellten gelang es diesem, den Zug in einem Abstand von weniger als einem Meter vor dem Gestürzten zum Stehen zu bringen. Danach half er dem 80-Jährigen laut den Beamten auf die Beine und nahm ihn zudem im Zug bis zum Haltepunkt Moosach mit.

Zusätzlich wurde die Leitstelle der Bundespolizei über den schwerwiegenden Vorfall informiert. Der gestürzte Senior, der nicht alkoholisiert war, konnte aufgrund seiner noch immer großen Nervosität keine genauen Angaben zum Geschehen machen. Nach Bestätigung seiner Identität wurde der 80-Jährige letztlich wieder entlassen, der Zugführer von einem Kollegen abgelöst.