Ein Frühchen machte den Anfang: München Klinik Harlaching zieht im laufenden Betrieb um
Von Raphael Diecke
München - Der Ablauf ist minuziös geplant, die Anspannung hoch: In München zieht ein komplettes Krankenhaus um. In nur zwei Tagen sollen alle Patienten der Klinik Harlaching in den neuen Zimmern sein. Den Beginn machte Frühchen Emilia.
Die übrigen sollen im Laufe des Dienstags und Mittwochs folgen. Aktuell liegen rund 280 Menschen auf den Stationen - vom Neugeborenen bis zur Greisin.
"Wir sind insgesamt sehr zufrieden, trotzdem gibt es noch viel zu tun", bilanzierte der kaufmännische Geschäftsführer, Tim-Oliver Guderjahn, wenige Stunden, nachdem als Erstes ein Frühchen durch den eigens gebauten Verbindungsgang zwischen den beiden Gebäuden gerollt worden war.
Die neue Klinik Harlaching im Süden der bayerischen Landeshauptstadt steht unmittelbar neben dem alten Hauptgebäude, das im Laufe des nächsten Jahres abgerissen wird.
Für den Umzug hatte das Personal in den vergangenen Tagen rund 3500 Kartons gepackt - die Geräte nicht eingerechnet.
Etwa die Hälfte der bisher genutzten Diagnosetechnik zieht nämlich ebenfalls mit um; teilweise werden die empfindlichen Geräte von Spezialfirmen zerlegt und verpackt, um dann nach wenigen Metern Fahrt in einem Lastwagen wieder aufgebaut zu werden.
295 Millionen Euro: Einziges neues Krankenhaus Bayerns in diesem Jahr
Möbel und Computer wurden hingegen fast vollständig neu angeschafft. "Wir haben die normalen Ersetzungszyklen genutzt", schilderte Guderjahn. Auch Großgeräte wie ein MRT wurden oftmals gleich in das neue Gebäude eingebaut.
Der rund 295 Millionen Euro teure Neubau wurde seit 2020 errichtet. Ab Donnerstag findet dort die komplette klinische Versorgung statt.
Harlaching ist ein Krankenhaus der höchsten Versorgungsstufe, wo auch Patienten mit seltenen Krankheiten oder schwersten Verletzungen betreut werden. In dem Neubau sind fortan alle Bereiche aus bislang sieben Bestandsgebäuden unter einem Dach vereint.
Es ist den Angaben zufolge heuer die einzige Inbetriebnahme eines komplett neuen Krankenhauses in Bayern; das Vorhaben wird zu den bedeutendsten Gesundheitsprojekten in Deutschland gezählt.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa