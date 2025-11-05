Eisbachwelle bleibt verschwunden: Erste Maßnahmen zeigen keinen Erfolg

München - Die weit über München hinaus bekannte Eisbachwelle bleibt verschwunden. Ein erster Versuch, die Surfwelle zu reaktivieren, zeigte noch nicht den erhofften Erfolg.

Die Eisbachwelle in München soll repariert werden. Die Welle ist zu jeder Jahres- und Tageszeit ein wahrer Hotspot für Touristen und Surfer aus der ganzen Welt. © Peter Kneffel/dpa

Die Maßnahme dauert nach Angaben des Baureferates an. Am Mittwochvormittag sei Wasser aus dem Köglmühlbach in den Eisbach vor der Welle eingeleitet worden. Mögliche Auswirkungen dürften jedoch verzögert eintreten, teilte die Behörde mit. Das Bachsystem sei komplex.

Ziel der Maßnahme sei, den Wasserstand künstlich zu erhöhen, erläuterte auch Alexander Neumann von der Interessengemeinschaft Surfen in München (IGSM). Die Hoffnung ist, dass dadurch die Welle reaktiviert werden kann - und dass sie auch dann bestehen bleibt, wenn sich der Wasserstand später auf seine natürliche Höhe einreguliert.

Am Dienstag hatte das Baureferat mitgeteilt, dass das Wasserwirtschaftsamt Messungen durchführen werde, um die Pegeldaten zu überprüfen. Anhand der Ergebnisse sollte festgelegt werden, wie die Abflussmengen und Wasserstände am Eisbach verändert werden können und wie sich dadurch eine surfbare Welle aufbauen lässt. Es soll weitere Abstimmungen zwischen den Beteiligten geben.

Unklar bleibt derweil weiterhin, weshalb die Eisbachwelle verschwunden ist. Nach der jährlichen Bachauskehr, bei der nach Angaben des Baureferats unter anderem das Bachbett von Unrat und Sedimenten befreit wurde, hätte der Surfbetrieb am Freitagabend wieder starten sollen. Allerdings baut sich die Welle seither nicht mehr auf.