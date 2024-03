Entspannter Spaziergang im Wald? Was Frau entdeckt, hat es richtig in sich!

Die Polizei durchsuchte einen Teil des Waldes. (Symbolbild) © Bodo Schackow/ZB/dpa

Wie die Polizei der bayerischen Landeshauptstadt am heutigen Freitagmittag mitteilte, hatte die Frau am vergangenen Samstag gegen 11.15 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie in einem Wald einen für sie verdächtigen Gegenstand gefunden hatte.

Laut den Beamten hatte sie vermutet, dass es sich bei diesem um eine Handgranate handeln könnte.

Mit der Vermutung lag die Münchnerin richtig! Spezialkräfte der Polizei konnten ihren Verdacht bestätigen und die Granate auch sicherstellen.

Das alles andere als alltägliche Fundstück wurde anschließend für weiterführende Untersuchungen zum Bayerischen Landeskriminalamt gebracht.

Außerdem wurden den Angaben zufolge der Fundort und die nähere Umgebung auf weitere Handgranaten abgesucht.