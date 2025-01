Es geht (langsam) voran: Nächster Tunnelanstich bei zweiter S-Bahn-Stammstrecke

München - An Deutschlands künftig tiefster Station haben in München die Tunnelarbeiten begonnen. Dabei fällt viel Erdreich an. Um sich die Menge vorstellen zu können, hat die Deutsche Bahn einen ungewöhnlichen Vergleich gezogen.

Die Arbeiten an der zweiten Münchner S-Bahn-Stammstrecke gehen voran, dauern allerdings deutlich länger als geplant. © Matthias Balk/dpa

Bei den Bauarbeiten an der zweiten Stammstrecke geht es einen großen Schritt voran: Mit einem symbolischen Tunnelanstich haben die Arbeiten an einem Verbindungsstollen unter dem Marienhof begonnen. In stolzen 27 Metern Tiefe wird der Tunnel die Station mit den schon bestehenden U-Bahnlinien am Marienplatz künftig verbinden.

"Der Tunnelanstich am Marienhof ist ein weiterer Meilenstein bei einem der bedeutendsten Infrastrukturprojekte Deutschlands", sagte der Projektleiter von der Bahn, Kai Kruschinski-Wüst.

Die entstehende zweite Stammstrecke soll die bisherige, zumeist chronisch störungsanfällige Stammstrecke entlasten, auf der bislang nahezu alle S-Bahnlinien - größtenteils dabei unterirdisch - das Zentrum der Landeshauptstadt durchqueren.

Die Bauarbeiten dauern deutlich länger als geplant und die Kosten sind explodiert. Zuletzt war von einer Verzögerung der Inbetriebnahme von 2028 bis ins Jahr 2037 die Rede. Die Kosten sollten von den ursprünglich kalkulierten 3,85 Milliarden Euro auf mindestens sieben Milliarden Euro steigen - zuzüglich aller Preissteigerungen nach dem Jahr 2021.