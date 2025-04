Großer Einsatz in München: Darum hört man nächste Woche Schüsse und Schreie in Schwabing

München - In der kommenden Woche können im Münchner Stadtteil Schwabing Schussgeräusche und Schreie zu hören sein. Anwohner brauchen sich jedoch keine Sorgen zu machen.

Bei der Übung sollen "lebensbedrohlichen Einsatzlagen" realistisch nachgestellt werden. (Archivbild) © Daniel Vogl/dpa

Die Polizei übt ab dem kommenden Dienstag bis Freitag täglich zwischen 8 und 16 Uhr den Ernstfall. Das teilte das Münchner Polizeipräsidium mit.

Die großangelegte Übung findet in der Borschtallee 26 im Bereich des Willi-Graf-Gymnasiums statt. Unter anderem kommen hier Schutzausrüstung und Platzpatronen zu Einsatz.

Laut Polizei wird die Einsatztaktik und das Vorgehen in sogenannten "lebensbedrohlichen Einsatzlagen" in einem Rahmen trainiert, "der durch das regelmäßig stattfindende polizeiliche Einsatztraining, insbesondere durch die hohe Anzahl an teilnehmenden Einsatzkräften, nicht dargestellt werden kann."

Während der Übungsdurchgänge können Knallgeräusche und Schreie zu hören sein. Es bestehe aber keine Gefahr für Unbeteiligte.