Junge (8) spielt auf Balkon im zweiten Stock, plötzlich löst sich das Gitter

München - Ein Achtjähriger ist in München aus dem zweiten Obergeschoss vom Balkon gestürzt. Der Junge hatte aber offenbar einen Schutzengel, denn wie durch ein Wunder wurde er dabei nur leicht verletzt.

Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er kam mit leichten Verletzungen davon. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Wie die Münchner Feuerwehr mitteilte, spielte der Junge am Freitagvormittag gegen 9.22 Uhr auf einem Französischen Balkon im zweiten Stock eines Hauses in der Bad-Schachener-Straße in Ramersdorf.

Dabei löste sich plötzlich das Balkongitter aus der Verankerung. Das Kind stürzte samt Gitter in die Tiefe.

Ein Passant hatte das Unglück beobachtet und alarmierte die Rettungskräfte.

Als die Helfer am Einsatzort eintrafen, fanden sie einen ansprechbaren Jungen auf dem Rasen neben dem Gebäude vor. Er wurde in eine Münchner Kinderklinik gebracht. Dort wurden lediglich leichte Verletzungen festgestellt.