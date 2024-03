Mitten im Olympiadorf prangt Hamas-Parole

Die Schriftzeichen sind an der Fassade eines Appartments montiert, wo damals der Überfall stattfand. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Die Generalstaatsanwaltschaft München habe deshalb durch den Zentralen Antisemitismusbeauftragten der Bayerischen Justiz, Andreas Franck, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, schilderte die Anklagebehörde am Donnerstag.

Über den arabischen Schriftzug hatte zuerst die "Bild"-Zeitung berichtet.

Die gelben Schriftzeichen auf blauem Grund sind an der Fassade eines Appartements in genau jener Straße montiert, in der damals der Überfall stattfand.

Man habe aufgrund einer Anzeige bereits am 8. März ein Verfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen terroristischer Vereinigungen eingeleitet, erläuterte die Generalstaatsanwaltschaft.

Die Bayerische Justiz verfolge die Verwendung der Parole der Terrororganisation Hamas, "From the River to the sea Palestine will be free" als Straftat, ähnlich wie etwa das öffentliche Verwenden des Hakenkreuzes. Die Ermittlungen richteten sich bisher gegen eine oder mehrere unbekannte Personen, ergänzte der Sprecher.