München strahlt Rathaus mit Israel-Flagge an, Kundgebung auf Odeonsplatz

München - Die bayerische Landeshauptstadt hat nach dem Angriff der islamistischen Terrororganisation Hamas auf Israel auf dem Marienplatz Israel-Flaggen gehisst, will das Rathaus am Montagabend mit der israelischen Flagge anstrahlen.

Etwa 850 Menschen haben sich am heutigen Montag zu einer Solidaritätskundgebung für Israel zusammengefunden. © Matthias Balk/dpa

Dieter Reiter (65, SPD), der Oberbürgermeister Münchens, bekundete in einem Schreiben an den Bürgermeister der ebenso angegriffenen Münchner Partnerstadt Be'er Sheva seine Solidarität.

Auf dem Odeonsplatz fand am heutigen Montag eine Solidaritätskundgebung für Israel statt, an der laut Polizei etwa 850 Menschen teilnahmen. An einer Pro-Palästina-Kundgebung nahmen derweil fast zeitgleich 120 Gegendemonstranten teil.

Das Münchner Kreisverwaltungsreferat erklärte, Beschränkungen oder Verbote von Versammlungen seien nur bei Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung und entsprechenden Anhaltspunkten für strafrechtlich relevantes Verhalten möglich.

Oberbürgermeister Reiter schrieb seinem Amtskollegen in Be'er Sheva, in beispielloser Missachtung des Völkerrechts "und jeglicher Menschlichkeit ist die radikal-islamistische Hamas in Ihrem Land mordend und zerstörend eingefallen. Dass darüber hinaus noch zahlreiche Unschuldige entführt und verschleppt wurden, markiert einen neuen erschütternden Eskalationshöhepunkt."