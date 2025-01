Nach Feuer in Altenheim: Aufziehendes Unwetter bedroht stark beschädigten Turm

München - Gut eine Woche nach dem Feuer in dem Münchner Senioren- und Pflegeheim Vincentium an Heiligabend muss die Feuerwehr erneut ausrücken. Grund: der stark beschädigte Turm.

"Im Moment ist es aufgrund der Wetterlage so einzuschätzen, das man die bereits losen Anbauteile wie noch vorhandene Bleche und auch das Ziffernblatt absichern muss. Das wird mithilfe von Spanngurten und auch Rüstholz geschehen", erklärt Torsten Seifert, Pressesprecher der Berufsfeuerwehr München .

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr sei laut Angaben bereits ein etwa 100 Kilogramm schweres Ziffernblatt sowie ein größeres Blechteil in den seit dem Brand offenen Dachstuhl abgestürzt.

"Seit dem letzten Brandgeschehen wurde auch über Statiker bestätigt, dass der Turm in keinster Weise einsturzgefährdet ist", so Seifert weiter. Die Ursache des im dritten Stockwerk ausgebrochenen Feuers an Heiligabend ist weiter unklar.