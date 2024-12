Gigantische Rauchwolke und stundenlanger Kampf! Mehrere Verletzte bei heftigem Feuer in Seniorenheim

Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, war das heftige Feuer offenbar in einem Zimmer des Hauses ausgebrochen, hatte sich anschließend innerhalb nur kürzester Zeit zu einem Großbrand entwickelt.

Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis weit in die Nacht, da Teile des Daches geöffnet werden mussten. Außerdem musste die Blechfassade an dem historischen Glockenturm entfernt werden, um an über Stunden lodernde Glutnester zu gelangen.

Auch am ersten Weihnachtsfeiertag waren mehrere Feuerwehrkräfte und andere Helfer zur Absicherung des Brandortes im Einsatz. So wurde etwa mit einer Drehleiter der stark beschädigte Turm, aus dem auch am Mittwochmorgen weiterhin Rauch aufgestiegen war, untersucht. Die Brandermittler sollen, sobald der Brand vollständig gelöscht ist, in das Gebäude gehen.

Umliegende Straßen mussten von Polizeibeamten aufgrund des Großeinsatzes gesperrt werden. Die genaue Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden, der betroffene Gebäudeteil ist bis auf Weiteres unbewohnbar.

Erstmeldung: 24. Dezember, 16.03 Uhr; zuletzt aktualisiert: 25. Dezember, 12.21 Uhr