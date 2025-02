24.02.2025 17:51 Schlimme Szenen am Ostbahnhof: Mann (66) stürzt ins Gleis, Zeugen reanimieren den Schwerverletzten

Dramatische Szenen haben sich in der Nacht auf Sonntag in München abgespielt. Ein 66-Jähriger ist an einem U-Bahnsteig des Ostbahnhofs ins Gleisbett gefallen.

Von Jan Höfling

München - Dramatische Szenen haben sich in der Nacht auf Sonntag im Stadtteil Haidhausen abgespielt: Ein Münchner (66) ist an einem U-Bahnsteig des Ostbahnhofs ins Gleis gefallen. Der Mann musste anschließend reanimiert werden. Rettungskräfte brachten den Mann (66) in eine Klinik. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Senior aus noch unbekannter Ursache zu Fall gekommen. Mehrere Passanten reagierten demnach blitzschnell und zogen den 66-Jährigen aus dem Gleisbereich. Aufgrund der Schwere der erlittenen Verletzungen begannen die Zeugen sofort damit, den Mann zu reanimieren. Angerückte Beamte übernahmen vor Ort die weiteren Wiederbelebungsmaßnahmen. München Lokal Pumuckl-Ampel in München eingeweiht: Hier regelt der Kobold den Verkehr Einer Sprecherin zufolge hat der Mann ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und eine Hirnblutung erlitten. Der Münchner wurde anschließend durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die andauernden Ermittlungen zu dem Zwischenfall hat das Kommissariat 13 der Münchner Polizei übernommen.

