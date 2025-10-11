 2.519

Schock am Freitagabend: Leblose Person treibt im Brunnen vor Münchner Staatskanzlei

Im Brunnen vor der Münchner Staatskanzlei wurde eine leblose Person gefunden. Wie der Mann dort hungekommen sein könnte, ermittelt nun die Polizei.

Von Paulina Sternsdorf

München - Am Freitagabend kurz vor 22 Uhr wurde im Springbrunnen vor der Münchner Staatskanzlei ein lebloser Körper gefunden. Der Mann wurde unter laufender Reanimation in eine Klinik gebracht, die Polizei ermittelt.

Die Feuerwehr konnte den Mann aus dem Brunnen vor dem Prinz-Carl-Palais ziehen.
Die Feuerwehr konnte den Mann aus dem Brunnen vor dem Prinz-Carl-Palais ziehen.  © Imago / Westend61

Die Person, mutmaßlich ein Mann, dessen Personalien noch ungeklärt sind, trieb im Brunnen vor dem Prinz-Carl-Palais.

Laut Angaben eines Polizeisprechers hatte der Gefundene vor Ort keinen messbaren Puls, so berichtet die "SZ". Neue Angaben zum Gesundheitszustand des Mannes lagen Samstagnachmittag noch nicht vor.

Laut Polizei hatten Beamten und Notarzt nach Eintreffen am Unfallort Schwierigkeiten, den Mann aus dem Brunnen zu ziehen. Dank eines sogenannten Strömungsretters der Feuerwehr, der selbst in den Brunnen watete, konnte man den Körper schließlich an Land ziehen.

München: Rettungs-Drama in München: Feuerwehr muss Kranführer aus 70-Tonnen-Maschine bergen
München Lokal Rettungs-Drama in München: Feuerwehr muss Kranführer aus 70-Tonnen-Maschine bergen

Nach ersten Einschätzungen der Ermittler wird vermutet, dass der Mann entweder vom zulaufenden Köglmühlbach oder vom nördlich gelegenen Schwabinger Bach in den Brunnen gespült wurde. Er hatte keine Ausweisdokumente bei sich.

Derzeit deuten die Umstände eher auf einen Unfall hin als auf ein Verbrechen.

Kein Zusammenhang mit der nahegelegenen Eisbach-Welle

Im Brunnen vor der Münchner Staatskanzlei wurde der Mann gefunden.
Im Brunnen vor der Münchner Staatskanzlei wurde der Mann gefunden.  © IMAGO / Depositphotos

Ein Verdacht, dass es einen Zusammenhang mit der nahegelegenen Eisbach-Welle geben könnte, schlossen die Ermittler aus.

So trug der Mann keine Surf-Kleidung und auch keine Surfbrett-Leine am Bein.

Erst im April verunglückte eine Frau an der beliebten Münchner Surf-Welle im englischen Garten.

Titelfoto: Imago / Westend61

Mehr zum Thema München Lokal: