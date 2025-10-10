Schockierende Szenen in München: Betrunkener stürzt ins Gleis und wird von U-Bahn erfasst
München - Ein Mann ist an einem U-Bahnhof in München in die Gleise gestürzt und von einer U-Bahn erfasst worden. Der 46-Jährige wurde dabei schwer verletzt.
Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereigneten sich die schockierenden Szenen am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr am U-Bahnhof "Alte Heide".
Den Ermittlungen zufolge stürzte der obdachlose Deutsche aufgrund seiner starken Alkoholisierung am Bahnsteig ins Gleis und blieb dort liegen.
Kurz darauf fuhr eine U-Bahn ein. Der Fahrer leitete sofort eine Notbremsung ein, als er den Mann in den Gleisen sah, doch er konnte eine Kollision nicht mehr verhindern.
Der 46-Jährige wurde den Angaben zufolge zwar nicht durch die Räder der U-Bahn überrollt, erlitt aber trotzdem schwere Verletzungen.
Die Feuerwehr rettete ihn aus den Gleisen. Anschließend wurde der Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.
