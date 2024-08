01.08.2024 12:42 Stress für Adele: Gewitter wirbelt Planung für Mega-Shows durcheinander

Seit Wochen läuft der Aufbau der eigens entworfenen Bühne, am Freitag soll es losgehen: Zehn Konzerte will Adele in München bestreiten.

München - Gewitter und Regen haben am Mittwochabend die letzte Probe von Sängerin Adele (36) vor der Konzertpremiere am Freitag in München ins Wasser fallen lassen. Kurz vor dem Start der Konzert-Reihe machte das Wetter Sängerin Adele (36) einen Strich durch die Rechnung. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa Der Durchlauf sei wegen der Witterung abgebrochen worden, teilten die Konzertveranstalter mit. "Aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen" habe die Probe auch später am Abend nicht weitergehen können. Sie sollte im Laufe des heutigen Tages nachgeholt werden.

Von Freitag an soll die Britin bis 31. August an zehn Abenden auf der eigens für sie entworfenen und aufgebauten Bühne in der Münchner Messestadt stehen. An der Messestadt wurde ein eigenes Pop-Up-Stadion für Adele errichtet. © Sven Hoppe/dpa Zu den Konzerten des Superstars werden insgesamt rund 740.000 Besucher erwartet. Erstmals seit 2016 tritt die Songwriterin wieder auf dem europäischen Festland auf.

Titelfoto: Bildmontage: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa, Sven Hoppe/dpa