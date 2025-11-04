Surfer dürfen aufatmen: Verschwundene Eisbachwelle in München soll wiederhergestellt werden

München - Am Montag der Schock für Surfer: Die beliebte Eisbachwelle im englischen Garten ist verschwunden. Doch der beliebte Treffpunkt soll nun reaktiviert werden.

Die Eisbachwelle in München ist für viele Surfer ein beliebter Treffpunkt. (Archivfoto) © Malin Wunderlich/dpa

Ein erster Versuch sei für die kommenden Tage vorgesehen, sagte Mathias Schmidt von der Interessengemeinschaft Surfen in München (IGSM) nach einem Gespräch mit Vertretern von Stadt und Freistaat.

Nicht nur bei den Surfern ist das Interesse groß, die berühmte Welle aufleben zu lassen. Stadt und Freistaat seien sehr bemüht, eine Lösung zu finden, so Schmidt.

Die Idee sei, die Wassertiefe des Eisbaches temporär künstlich zu erhöhen, um zu sehen, ob sich die Welle dann wieder aufbaut - und in der Hoffnung, dass sie auch bestehen bleibt, wenn der Wasserstand später wieder auf seine natürliche Höhe zurückgeht, erläuterte Schmidt.

Sollte das nicht klappen, gebe es Überlegungen für eine weitere Variante im Zusammenspiel der Wasserstände von Eisbach und Schwabinger Bach.