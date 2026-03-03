Tram in München gestoppt und geräumt: Großeinsatz in der Arnulfstraße

München - Nach einem verdächtigen Fund ist eine Straßenbahn in München gestoppt und geräumt worden.

Die Polizei ist mit mehreren Streifen vor Ort. © Simon Sachseder/dpa

Um die Lage zu klären, waren laut einer Polizeisprecherin zwischenzeitlich etwa zehn Streifen und ein Polizeihund im Einsatz.

Eine Untersuchung des in der Tram gefundenen Rucksacks habe aber letztlich "nichts Verdächtiges" ergeben, sagte ein Polizeisprecher am frühen Dienstnachmittag.

Die Arnulfstraße war zuvor in beide Richtungen gesperrt worden, sowohl für Trambahnen als auch für Autofahrerinnen und Autofahrer war auf Höhe der Haltestelle Briefzentrum kein Durchkommen.