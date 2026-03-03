Tram in München gestoppt und geräumt: Großeinsatz in der Arnulfstraße

In München wurde die Arnulfstraße aufgrund eines Polizeieinsatzes gesperrt. Eine Tram wurde geräumt.

Von Frederick Mersi

München - Nach einem verdächtigen Fund ist eine Straßenbahn in München gestoppt und geräumt worden.

Die Polizei ist mit mehreren Streifen vor Ort.
Die Polizei ist mit mehreren Streifen vor Ort.

Um die Lage zu klären, waren laut einer Polizeisprecherin zwischenzeitlich etwa zehn Streifen und ein Polizeihund im Einsatz.

Eine Untersuchung des in der Tram gefundenen Rucksacks habe aber letztlich "nichts Verdächtiges" ergeben, sagte ein Polizeisprecher am frühen Dienstnachmittag. 

Die Arnulfstraße war zuvor in beide Richtungen gesperrt worden, sowohl für Trambahnen als auch für Autofahrerinnen und Autofahrer war auf Höhe der Haltestelle Briefzentrum kein Durchkommen.

Die Arnulfstraße wurde komplett gesperrt.
Die Arnulfstraße wurde komplett gesperrt.

Wie viele Fahrgäste die stadtauswärts fahrende Tram wegen des Funds verlassen mussten, blieb zunächst unklar. Der Verkehr wurde an der Landshuter Allee abgeleitet.

