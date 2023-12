Wintereinbruch in München führt zu tragischem Todesfall: Polizei sucht Zeugen

München - Die mit Schnee und Eis bedeckten Straßen in München haben zu einem tragischen Todesfall geführt.

In der letzten Woche schneite es gerade in München besonders viel und es gab Probleme, den Schnee zu räumen. © Lukas Barth/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war eine 81-jährige Münchnerin am Mittwochvormittag zu Fuß auf der Friedrichshafener Straße in Aubing unterwegs, als sie auf eisglattem Boden ausrutschte und stürzte.

Schwer verletzt wurde die Seniorin in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie später ihren Verletzungen.

In München hatte es am Wochenende davor viel geschneit. Der Winterdienst hatte Probleme, die Straßen von Schnee und Eis zu befreien.

Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt nun zu dem tödlichen Sturz und sucht Zeugen.