Manfred Genditzki saß 13 Jahre unschuldig im Gefängnis: Grüne fordern Aufklärung

München - Insgesamt 13 Jahre lang hatte Manfred Genditzki (63) wegen Mordes in Haft gesessen - und das zu Unrecht, wie ein Gericht vergangenen Sommer klarstellte. Die Grünen sehen grobe Fehler bei der Justiz und fordern Aufklärung.

Manfred Genditzki (63) ist inzwischen ein freier Mann. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Rund acht Monate nach dem Freispruch von Genditzki im sogenannten Badewannen-Mordfall fordern die bayerischen Grünen einen Bericht der Regierung zur Rolle der Strafverfolgungsbehörden.

"Es sind hier offensichtlich Fehler gemacht worden sowohl bei den Ermittlungsbehörden als auch bei der Justiz, die nach einer Aufarbeitung verlangen", sagte der rechtspolitische Sprecher der Grünen im Landtag, Toni Schuberl (41, Grüne), am Dienstag.

Genditzki habe 13 Jahre lang unschuldig in Haft gesessen. Im Mittelpunkt solle dabei vor allem das Verhalten der beteiligten Staatsanwaltschaften stehen. Es gehe nicht darum, Vorwürfe zu machen, sondern aus den gemachten Fehlern zu lernen.



2008 war eine 87-Jährige aus Rottach-Egern tot in ihrer Badewanne entdeckt worden. In einem ersten Prozess 2010 kam das Landgericht München II zur Erkenntnis, dass Genditzki, der damals in dem Anwesen Hausmeister war, die Frau ertränkt hatte.

Das Urteil wegen Mordes wurde nach zwei Revisionen rechtskräftig und der Verurteilte kam entsprechend in Haft.