06.04.2024 15:11 Dramatische Augenblicke in München: Mann stürzt ins Gleis, gerät unter Bahn

Dramatische Szenen am U-Bahnhof Am Hart in München: Ein Mann ist in der Nacht auf den heutigen Samstag in den Gleisbereich gestürzt und unter eine Bahn geraten.

Von Jan Höfling

München - Dramatische Szenen am U-Bahnhof Am Hart in München: Ein 40 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf den heutigen Samstag in den Gleisbereich gestürzt und unter eine U-Bahn geraten. In München ist ein Mann (40) ins Bahngleis gestürzt. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa Wie die Feuerwehr der Landeshauptstadt mitteilte, hatte er großes Glück, blieb bei dem Zwischenfall, der sich um kurz nach 2 Uhr ereignete, unverletzt. Der Fahrer der U-Bahn hatte die Gefahr erkannt und sofort eine Notbremsung eingeleitet. Dem ins Gleisbett Gestürzten wiederum gelang es in dieser Zeit geistesgegenwärtig, in den Sicherheitsraum unterhalb der Kante des Bahnsteigs zu gelangen. Nachdem der Fahrer seine Bahn zum Stillstand gebracht hatte, kletterte der 40-Jährige selbst aus dem Gleisbereich nach oben auf den Bahnsteig. München "Lebensgefährlicher Unsinn": Schon wieder S-Bahn-Surfer in München Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München sicherten die U-Bahn ab und kontrollierten zur Sicherheit auch den Bereich unter dem Bahnsteig. Anschließend konnten alle Fahrgäste die Bahn verlassen. Nach einer Begutachtung durch den Rettungsdienst konnte auch der Mann letztlich seinen Heimweg antreten. Die Polizei ermittelt derzeit, wie es zu seinem Sturz gekommen war.

Titelfoto: Felix Hörhager/dpa