Maskierte stürmen Arbeiterunterkunft in München: Vier Männer verletzt

München - Eine Gruppe junger Männer soll in München in eine Arbeiterunterkunft eingedrungen sein und mehrere Bewohner angegriffen und verletzt haben. Die maskierten Täter verschafften sich laut Polizei am Freitagabend, gegen 22 Uhr, Zugang zu der Unterkunft nahe dem S- und U-Bahnhof Moosach.

Die Polizei sucht nach den Angreifern. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Angreifer trugen Gesichtstücher und Sturmhauben und sollen Messer sowie Eisenstangen eingesetzt haben. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Vier Männer ohne festen Wohnsitz in Deutschland im Alter von 29 bis 36 Jahren wurden bei dem Überfall verletzt. Ein 36-Jähriger erlitt schwere Verletzungen durch einen scharfkantigen Gegenstand und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär behandelt wird.

Die Polizei war mit mehr als 30 Streifenwagen im Einsatz. Umfangreiche Fahndungs- und Spurensicherungsmaßnahmen blieben zunächst ohne Ergebnis.