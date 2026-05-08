OB Krause bestätigt Koalition: München wird künftig von "Mango" regiert

München – In der bayerischen Landeshauptstadt soll künftig eine Ampelkoalition regieren - oder doch eine Mango?

Oberbürgermeister Dominik Krause (36, Grüne) hat sich mit den Parteien auf eine Koalition geeinigt. © Malin Wunderlich/dpa

"Koalition steht", schrieb Oberbürgermeister Dominik Krause (36, Grüne) in seiner Instagram-Story zu einem Gruppenfoto vor dem Rathaus. "Später dazu mehr."

Dazu postete er eine Mango. Zuletzt hatte er den Namen "Mango"-Koalition statt der Ampel ins Spiel gebracht.

Zuvor hatten Münchner Medien berichtet, Krauses Grüne hätten die Verhandlungen mit SPD, FDP und Freien Wählern abgeschlossen.

Am Samstag wollen SPD und Grüne ihre Mitglieder in Sonderparteitagen über den Koalitionsvertrag abstimmen lassen, die FDP hatte eine solche Abstimmung schon für diesen Freitagabend geplant.

Krauses Grüne, die eine Fraktionsgemeinschaft mit der Rosa Liste bilden, hatten zunächst mit der SPD und Volt über eine Fortsetzung ihrer seit sechs Jahren bestehenden Koalition verhandelt. Nachdem diese gescheitert waren, zeichnete sich die Ampel-Lösung ab.