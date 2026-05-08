OB Krause bestätigt Koalition: München wird künftig von "Mango" regiert
Von Britta Schultejans
München – In der bayerischen Landeshauptstadt soll künftig eine Ampelkoalition regieren - oder doch eine Mango?
"Koalition steht", schrieb Oberbürgermeister Dominik Krause (36, Grüne) in seiner Instagram-Story zu einem Gruppenfoto vor dem Rathaus. "Später dazu mehr."
Dazu postete er eine Mango. Zuletzt hatte er den Namen "Mango"-Koalition statt der Ampel ins Spiel gebracht.
Zuvor hatten Münchner Medien berichtet, Krauses Grüne hätten die Verhandlungen mit SPD, FDP und Freien Wählern abgeschlossen.
Am Samstag wollen SPD und Grüne ihre Mitglieder in Sonderparteitagen über den Koalitionsvertrag abstimmen lassen, die FDP hatte eine solche Abstimmung schon für diesen Freitagabend geplant.
Krauses Grüne, die eine Fraktionsgemeinschaft mit der Rosa Liste bilden, hatten zunächst mit der SPD und Volt über eine Fortsetzung ihrer seit sechs Jahren bestehenden Koalition verhandelt. Nachdem diese gescheitert waren, zeichnete sich die Ampel-Lösung ab.
Münchner OB verkündet: "Koalition steht"
Krause hatte die Stimmung während der Verhandlungen als durchweg positiv beschrieben. Man habe sogar in seinem Büro gemeinsam das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain verfolgt.
Für Montag sind Krauses offizielle Amtseinführung und die konstituierende Sitzung des neu gewählten Stadtrates geplant, auch seine beiden Vertreterinnen sollen dann bestimmt werden.
Titelfoto: Malin Wunderlich/dpa