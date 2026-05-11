Lara Joy Körner zum Tod ihres Sohnes: "Sind gerade ganz Herz"

München - Bei einem aus der Isar in München geborgenen Toten handelt es sich nach Angaben der Polizei um den Sohn der Schauspielerin Lara Joy Körner (47), wie am Montag bestätigt wurde. Ihrer Trauer verleiht die Mutter nun mit emotionalen Worten Ausdruck.

Der Sohn (†19) von Schauspielerin Lara Joy Körner (47) wurde an der Ludwigsbrücke (l.) unweit des Deutschen Museums gefunden. © Bildmontage: Horst Ossinger/dpa, Peter Kneffel/dpa

"Wir, seine Geschwister, Freunde und Familie, sind gerade ganz Herz", zitierte die "Bild"-Zeitung aus einer ihr vorliegenden Mitteilung, die von Freunden und Familienmitgliedern unterzeichnet ist.

"Remo Aimé Pollert hat seinen Körper verlassen", so die Botschaft. "Wir sind, schmerzen, trösten, teilen - um die Kerze in der Mitte."

Die Erfahrung, die Körners Sohn der Familie geschenkt habe, lasse sich "noch nicht in Worte fassen". Die Mitteilung schließt demnach mit den Worten: "Verbunden - in Liebe."

Eine Passantin hatte nach Angaben der Polizei den in dem Fluss treibenden 19-Jährigen am Samstag entdeckt. Die Todesumstände seien nach wie vor unklar, sagte ein Polizeisprecher.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dazu liefen. Es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Staatsanwaltschaft müsse nun entscheiden, ob es eine Obduktion geben werde.