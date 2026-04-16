Mehr als gedacht: Einsatz gegen Schwarzarbeit bringt einige Taten ans Licht

München - Bei einem Großeinsatz von Polizei und Zoll gegen Schwarzarbeit in München sind Dutzende Verstöße aufgedeckt worden.

Einsatzkräfte von Polizei und Zoll suchen bei einem Großeinsatz nach Hinweisen auf mögliche Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung – und finden möglicherweise mehr. © Malin Wunderlich/dpa

Darunter sind nach Polizeiangaben bislang 23 Verstöße gegen Mindestlohnbestimmungen, 21 Fälle von Schwarzarbeit und 28 Fälle von illegaler Beschäftigung.

85 weitere Sachverhalte werden darüber hinaus geprüft, die Zahlen könnten sich also noch erhöhen.

Außerdem wurden laut Polizei Betäubungsmittel, illegale Zigaretten und unversteuerter Wasserpfeifentabak gefunden.

Obendrein gab es Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, das Aufenthaltsgesetz und das Betäubungsmittelgesetz.

Zwei Tatverdächtige wurden wegen Kokainhandels festgenommen.

Die Polizei entdeckte darüber hinaus drei Menschen, die mit Haftbefehl gesucht worden waren, und beschlagnahmte mehrere tausend Euro Bargeld wegen des Verdachts der Geldwäsche.