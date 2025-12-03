Sechsstelliger Schaden: Einbrecher im Raum München nehmen Schmuck ins Visier

München - Gleich mehrere Einbrüche mit Schmuckdiebstählen hat die Münchner Polizei am Mittwoch bekannt gegeben. In allen Fällen hofft man auf Hilfe aus der Bevölkerung.

Mit gleich fünf Einbrüchen innerhalb von zwei Tagen hat es die Polizei in München derzeit zu tun. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Betroffen waren dabei eine Wohnung im Stadtteil Lehel, ein Einfamilienhaus in Obermenzing (jeweils am Dienstag) sowie am Montag mehrere Reihenhäuser in Aschheim.

Bei letzteren wurde sich jeweils Zutritt über die Terrassentüren oder Fenster verschafft.

Insgesamt drei Häuser im Bereich Fraunhoferring und Gaußring wurden dabei zwischen 8 und 19.30 Uhr gewaltsam geöffnet.

"Im Inneren fand jeweils eine ausgedehnte 'Stehlgutsuche' statt. Dabei wurde in zwei Fällen aufgefundener Schmuck entwendet", teilte die Polizei mit. "Hierdurch kam es jeweils zu Beuteschäden im niedrigen vierstelligen Bereich. In einem Fall wurden keine Gegenstände entwendet."

Einen Tag später wurden in Obermenzing Uhren, Schmuck und Kunstgegenstände im Wert eines sechsstelligen Betrags geklaut. Auch hier stieg man wohl - zwischen 6 und 11.30 Uhr - über die Terrassentür ein.