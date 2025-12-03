Sechsstelliger Schaden: Einbrecher im Raum München nehmen Schmuck ins Visier
München - Gleich mehrere Einbrüche mit Schmuckdiebstählen hat die Münchner Polizei am Mittwoch bekannt gegeben. In allen Fällen hofft man auf Hilfe aus der Bevölkerung.
Betroffen waren dabei eine Wohnung im Stadtteil Lehel, ein Einfamilienhaus in Obermenzing (jeweils am Dienstag) sowie am Montag mehrere Reihenhäuser in Aschheim.
Bei letzteren wurde sich jeweils Zutritt über die Terrassentüren oder Fenster verschafft.
Insgesamt drei Häuser im Bereich Fraunhoferring und Gaußring wurden dabei zwischen 8 und 19.30 Uhr gewaltsam geöffnet.
"Im Inneren fand jeweils eine ausgedehnte 'Stehlgutsuche' statt. Dabei wurde in zwei Fällen aufgefundener Schmuck entwendet", teilte die Polizei mit. "Hierdurch kam es jeweils zu Beuteschäden im niedrigen vierstelligen Bereich. In einem Fall wurden keine Gegenstände entwendet."
Einen Tag später wurden in Obermenzing Uhren, Schmuck und Kunstgegenstände im Wert eines sechsstelligen Betrags geklaut. Auch hier stieg man wohl - zwischen 6 und 11.30 Uhr - über die Terrassentür ein.
Polizei sucht Zeugen oder Aufnahmen aus Sicherheitskameras
In der Wohnung in Lehel wurde zwischen 9.45 Uhr und 15.30 Uhr über die Wohnungstür eingebrochen. Hier wurde Schmuck im Wert eines fünfstelligen Betrags entwendet.
In allen Fällen bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen unter der Telefonnummer 089/29100 bei den Beamten melden. Auch könnte auf möglichen Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras der Nachbarn etwas Hilfreiches zu sehen sein.
Betroffen sind in Lehel die Bereiche Karl-Scharnagl-Ring, Seitzstraße und St.-Anna-Straße, in Obermenzing die Amalienburgstraße, Verdistraße und Menzinger Straße. In Aschheim betrifft es die genannten Bereiche Fraunhoferring und Gaußring.
Titelfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa