Unerlaubte Drohne über dem Münchner Christkindlmarkt: Polizei zeigt Piloten an

München - Über dem Christkindlmarkt am Marienplatz stellte die Polizei am Mittwoch gegen 11.20 Uhr einen verbotenen Drohnenflug fest. Die Polizei konnte den Piloten des Flugobjekts ausfindig machen.

Der Pilot hatte keine Genehmigung für den Drohnen-Flug. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Der Pilot war ein 45-jähriger Grieche, der keinerlei Genehmigungen für seinen Flug vorweisen konnte, wie die Polizei mitteilte.

Zwei Beamte in Zivil entdeckten die Drohne am Mittwochmittag. Der 45-Jährige wurde daraufhin wegen eines Verstoßes gegen das Luftverkehrsgesetz angezeigt.

Außerdem musste er eine Sicherheitsleistung von 500 Euro zahlen.

Dabei wurde der Drohnenverkehr für den Christkindlmarkt München extra eingeschränkt, wie es auf "dipul.de" (Digitale Plattform Unbemannte Luftfahrt) heißt.