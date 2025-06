München hat zweites Drei-Sterne-Restaurant: "Tohru" kocht ausgezeichnet

München - München hat ein neues Drei-Sterne-Restaurant: Das "Tohru in der Schreiberei" hat in der neuen Ausgabe des Gourmet-Führers "Guide Michelin" die höchste Auszeichnung bekommen.

Koch Tohru Nakamura (41) kocht im mit drei Sternen ausgezeichneten Restaurant "Tohru in der Schreiberei". © Peter Kneffel/dpa

"Mit eigener Handschrift und feinfühliger Stilistik gelingt ihm eine äußerst spannende Verbindung von japanisch inspirierter und klassisch-französischer Küche", schreiben die Restauranttester über Spitzenkoch Tohru Nakamura (41).



Damit gibt es nun drei Drei-Sterne-Restaurants in Bayern: Neben dem "Tohru" sind dies das "Jan" von Jan Hartwig - ebenfalls in München - und das "Es:senz" in Grassau im Chiemgau.

"Oswalds Gourmetstube" im niederbayerischen Teisnach steigt "mit der präzisen, produktorientierten Küche von Thomas Gerber" neu in die Gruppe der Zwei-Sterne-Restaurants auf, von denen es nun 13 im Freistaat gibt.

Das "Nose & Belly" in Augsburg bekommt seinen ersten Stern, ebenso "La Boucherie" in Kreuzwertheim und das "1804 Hirschau" in München, "Stephans Stuben by Marco Langer" in Neu-Ulm, "Marcel von Winckelmann" in Passau, "Ontra's Gourmetstube" in Regensburg, das "June" in Übersee und das "Mizar" in Würzburg.

Auch das Restaurant "Überfahrt" in Rottach-Egern, das unter seinem früheren Chef Christian Jürgens jahrelang ein Sterne-Restaurant war, kehrt mit seinem ersten Stern zurück.

65 Lokale im Freistaat haben laut dem neuen "Guide Michelin" nun einen Stern.