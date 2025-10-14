Keine Israel-Flagge am Münchner Rathaus mehr: Hoffnung auf Frieden?

München - Am Münchner Rathaus wurde die Israel-Flagge eingeholt. Oberbürgermeister Dieter Reiter (67) wagt angesichts der aktuellen Geschehnisse auf Frieden im Nahen Osten zu hoffen.

Die Israel-Flagge wehte zum Zeichen der Solidarität mit der Partnerstadt Be’er Sheva in München. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Als Reaktion auf die Freilassung der 20 letzten lebenden israelischen Geiseln aus dem Gazastreifen hat die Stadt die Flagge eingeholt, teilte das Rathaus am Dienstag mit.

"Ich bin erleichtert, dass mehr als zwei Jahre nach dem schrecklichen Überfall auf Israel nun endlich auch die letzten lebenden Geiseln frei sind, die Waffen schweigen und wir Hoffnung auf einen Friedensprozess haben dürfen", erklärte Oberbürgermeister Dieter Reiter.

Er hatte noch am Montag zusammen mit Bürgermeister Dominik Krause und Bürgermeisterin Verena Dietl sowie den Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen Israels, Vizekonsulin Silvia Berladski Baruch, im Rathaus begrüßt.

"Heute ist ein Tag, an dem wir zumindest vorsichtig optimistisch sein können, dass ein Frieden im Nahen Osten möglich ist. Wir stehen weiter fest an der Seite unserer israelischen Partnerstadt Be'er Sheva", so Reiter.