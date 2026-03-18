Arbeiten für den Vermieter? Zahl bezahlbarer Wohnungen in Bayern sinkt weiter

München - Ende 2025 gab es bayernweit nur noch 133.393 Sozialwohnungen. Dies teilte das Bauministerium in München mit. Der Bestand geht seit Jahren zurück.

Um den hohen Bedarf an Sozialwohnungen, gerade in den bayerischen Ballungszentren, decken zu können, brauche es laut Bauminister auch private Initiativen. © Malin Wunderlich/dpa

Zum Vergleich: Ende 2015 lag die Zahl der sogenannten belegungsgebundenen Mietwohnungen noch bei 146.815.

Nach Angaben des Ministeriums wurde der Rückgang des Bestands von Wohnungen, die nur an Personen mit einem gültigen Wohnberechtigungsschein vermietet werden dürfen, aber zuletzt deutlich gebremst.

Zudem seien auslaufende Belegungsbindungen größtenteils durch neue Bindungen im Rahmen der Wohnraumförderung ersetzt worden.

Statistisch zeigt sich dies in der Auflistung des Ministeriums insofern, dass die Zahl der Wohnungen praktisch seit 2021 nur noch wenig variiert.

Erstmals erfasst das Ministerium in diesem Jahr in seiner Statistik zum sozialen Wohnungsbau auch im Rahmen der Studierendenwohnraumförderung geförderte Wohneinheiten.

Demnach gab es Ende 2025 in Summe immerhin 175.340 sozial gebundene Mietwohnungen und Wohnplätze.