Münchner Pflegekette vor dem Aus: Ambiente Care Süd meldet Insolvenz an

Die Pflegekette Ambiente Care Süd ist insolvent. Trotz finanzieller Schieflage sollen aber laut Insolvenzverwalter Pflegeheime weiterlaufen.

Von Sabine Dobel

München - Der Pflegeheimbetreiber Ambiente Care Süd ist insolvent.

Eine Münchner Pflegekette ist in finanzielle Schieflage geraten. Wie geht es weiter? (Symbolfoto)
Eine Münchner Pflegekette ist in finanzielle Schieflage geraten. Wie geht es weiter? (Symbolfoto)  © Marijan Murat/dpa

Die Kette habe beim Amtsgericht München Eigeninsolvenzantrag gestellt, teilte der zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellte Rechtsanwalt Hubert Ampferl mit. Das Amtsgericht veröffentlichte eine entsprechende Bekanntmachung.

Pflege- und Betreuungseinrichtungen sollten fortgeführt werden, hieß es seitens des Insolvenzverwalters. Seinen Angaben zufolge beschäftigt die Ambiente Care Süd GmbH rund 740 Mitarbeiter.

Die Gesellschaft erbringe an derzeit sechs Standorten für insgesamt 585 Bewohner von Seniorenresidenzen und Pflegeheimen Leistungen.

Zuletzt war es in mehreren Pflegeheimen des Betreibers zu Problemen gekommen.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

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