Münchner Pflegekette vor dem Aus: Ambiente Care Süd meldet Insolvenz an

München - Der Pflegeheimbetreiber Ambiente Care Süd ist insolvent.

Eine Münchner Pflegekette ist in finanzielle Schieflage geraten. Wie geht es weiter? (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Die Kette habe beim Amtsgericht München Eigeninsolvenzantrag gestellt, teilte der zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellte Rechtsanwalt Hubert Ampferl mit. Das Amtsgericht veröffentlichte eine entsprechende Bekanntmachung.

Pflege- und Betreuungseinrichtungen sollten fortgeführt werden, hieß es seitens des Insolvenzverwalters. Seinen Angaben zufolge beschäftigt die Ambiente Care Süd GmbH rund 740 Mitarbeiter.