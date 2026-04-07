Münchner Pflegekette vor dem Aus: Ambiente Care Süd meldet Insolvenz an
Von Sabine Dobel
München - Der Pflegeheimbetreiber Ambiente Care Süd ist insolvent.
Die Kette habe beim Amtsgericht München Eigeninsolvenzantrag gestellt, teilte der zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellte Rechtsanwalt Hubert Ampferl mit. Das Amtsgericht veröffentlichte eine entsprechende Bekanntmachung.
Pflege- und Betreuungseinrichtungen sollten fortgeführt werden, hieß es seitens des Insolvenzverwalters. Seinen Angaben zufolge beschäftigt die Ambiente Care Süd GmbH rund 740 Mitarbeiter.
Die Gesellschaft erbringe an derzeit sechs Standorten für insgesamt 585 Bewohner von Seniorenresidenzen und Pflegeheimen Leistungen.
Zuletzt war es in mehreren Pflegeheimen des Betreibers zu Problemen gekommen.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa