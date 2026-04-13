Unwetterschäden an Autos in Bayern mehr als halbiert
Von Christof Rührmair
München/Berlin - Unwetter haben 2025 sehr viel weniger Schäden an Autos in Bayern angerichtet. Insgesamt zahlten die Versicherer deswegen im Freistaat 128 Millionen Euro an ihre Kunden, wie der Branchenverband GDV mitteilt.
Das ist deutlich weniger als die Hälfte der 281 Millionen an versicherten Schäden durch Sturm, Hagel oder Blitz im Vorjahr.
Der Rückgang in Bayern fällt dabei stärker aus als deutschlandweit. Dort war es nur knapp um die Hälfte von 1,2 Milliarden auf 650 Millionen nach unten gegangen.
Unter anderem, weil die Schäden in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gegen den Trend stiegen.
Die bundesweiten Zahlen enthalten allerdings auch Schäden durch Überschwemmungen.
Die Statistik erhebt nur versicherte Schäden - also von Autos mit Teil- oder Vollkaskoversicherung. Diese ist nicht verpflichtend, weswegen längst nicht alle Autos damit versichert sind.
Die insgesamt entstandenen Schäden dürften daher ein gutes Stück höher sein.
Es ist aber davon auszugehen, dass sich auch in dieser Zahl ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vorjahr zeigt.
Ein einziges schweres Unwetter kann die Schadenbilanz drehen
"Bundesweit wurden rund 190.000 Schäden an Kraftfahrzeugen durch Naturgefahren gemeldet", sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Der Rückgang dürfe allerdings nicht überbewertet werden.
"Ein einziges schweres Unwetter in einer Region kann die Schadenbilanz schnell drehen." Wie volatil die Schäden sind, zeigt sich besonders drastisch in Baden-Württemberg.
Dort gab es 2025 Schäden von 148 Millionen Euro. Noch 2024 waren es nach starken Unwettern 530 Millionen gewesen.
In Bayern wurden 2025 rund 36.500 Unwetterschäden an Autos an die Versicherungen gemeldet. Auch das war ein starker Rückgang. 2024 waren es noch 65.000 gewesen.
Die geringere Anzahl war allerdings nicht der alleinige Treiber des Gesamtrückgangs. Auch die durchschnittliche Schadenshöhe sank.
Titelfoto: Jens Dudziak/dpa