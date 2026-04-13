Unwetterschäden an Autos in Bayern mehr als halbiert

München/Berlin - Unwetter haben 2025 sehr viel weniger Schäden an Autos in Bayern angerichtet. Insgesamt zahlten die Versicherer deswegen im Freistaat 128 Millionen Euro an ihre Kunden, wie der Branchenverband GDV mitteilt.

Sturm, Hagel oder Blitz haben 2025 sehr viel weniger Schäden an Autos in Bayern angerichtet als im Jahr davor. © Jonas Kießling/Wiesbaden112/dpa

Das ist deutlich weniger als die Hälfte der 281 Millionen an versicherten Schäden durch Sturm, Hagel oder Blitz im Vorjahr.

Der Rückgang in Bayern fällt dabei stärker aus als deutschlandweit. Dort war es nur knapp um die Hälfte von 1,2 Milliarden auf 650 Millionen nach unten gegangen.

Unter anderem, weil die Schäden in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gegen den Trend stiegen.

Die bundesweiten Zahlen enthalten allerdings auch Schäden durch Überschwemmungen.

Die Statistik erhebt nur versicherte Schäden - also von Autos mit Teil- oder Vollkaskoversicherung. Diese ist nicht verpflichtend, weswegen längst nicht alle Autos damit versichert sind.

Die insgesamt entstandenen Schäden dürften daher ein gutes Stück höher sein.

Es ist aber davon auszugehen, dass sich auch in dieser Zahl ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vorjahr zeigt.