Probleme in der Baubranche: Darum dauert neuer Wohnraum so lange

Es fehlen rund 700.000 Wohnungen in Deutschland. Dennoch liegen die Bauanträge viel zu lange herum. © Julian Stratenschulte/dpa

Die Bearbeitung eines Bauantrags dauere heute doppelt so lang wie der Bau an sich, sagte der Präsident der Bundesingenieurkammer, Heinrich Bökamp, am Montag bei der Eröffnung der internationalen Bau-Messe in München.

"Das ist für uns ein Megathema", sagte der Präsident des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, Peter Hübner.

Bundesbauministerin Klara Geywitz (47, SPD) stellte Abhilfe durch mehr Digitalisierung in Aussicht.



Bundesweit fehlen nach Branchenschätzungen annähernd 700.000 Wohnungen. Aber Bauanträge hingen teilweise so lange in den Ämtern, dass die Vorschriften bis zur Genehmigung schon wieder geändert worden seien, sagte die Braunschweiger Architektur-Professorin Elisabeth Endres.

Geywitz sagte, künftig sollten digitale Bauanträge in den Ämtern auch digital bearbeitet werden können.

Dann würden fehlende Unterlagen schon bei der Abgabe festgestellt und die Einhaltung vieler Vorschriften könnten vom Computer überprüft werden. "Das wollen wir dieses Jahr so ausrollen, dass es Realität wird in den Bauämtern", sagte die Bauministerin.