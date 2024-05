Handel, Gastgewerbe und Brauer in Bayern: Lässt die EM die Kassen klingeln?

München - Nicht nur Fußballfans freuen sich in Bayern auf den Start der Europameisterschaft im eigenen Land in wenigen Wochen am 14. Juni. Auch die Wirtschaft könnte profitieren - wenn das deutsche Team und das Wetter mitspielen.

Doch wie massiv diese ausfallen, kommt vor allem auf den Fußballgott an - und seinen Kollegen in der Wetterabteilung. Zwei Faktoren mit großer Wirkung.

Das Gastgewerbe in München blickt freudig auf die EM. © Sven Hoppe/dpa

Insgesamt halte man den Ball mit der Schätzung aber flach, sagte Ohlmann. Für die Heim-WM 2006 habe man damals 500 Millionen erwartet - und nicht erreicht. Doch ein gutes Abschneiden könnte auch über den direkten Effekt hinaus helfen, wenn es die Stimmung in der Bevölkerung deutlich hebe.

Auch das Gastgewerbe hofft auf gute Umsätze.

Das gilt natürlich besonders für München, den einzigen Spielort im Freistaat. Dort erhoffen sich dem DEHOGA Bayern zufolge 60 Prozent der Betriebe positive Impulse. Viele sehen bereits höhere Buchungszahlen für den Spielzeitraum.

Außerdem gibt es auch in der Gastronomie große Auswirkungen - vor allem an den Spieltagen und nicht nur in Stadionnähe, sondern auch auf den Fanmeilen und in den Innenstädten.

Fast ein Viertel der DEHOGA-Mitglieder ist sich schon sicher, dass sie die Spiele live übertragen werden.